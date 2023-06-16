Австралія розглядає відправку 41 літака F/A-18 Hornet до України

08:04 06 червня Київ, Україна

Австралійські військово-повітряні сили активно розглядають можливість направити 41 винищувач F/A-18 Hornet до України, згідно з інформацією, отриманою виданням The Australian Financial Review у вівторок, 6 червня.



У рамках співробітництва між Австралією, США та Україною обговорюється ідея про передачу 41 винищувача F/A-18 Hornet Королівських військово-повітряних сил Австралії до Києва, щоб частково задовольнити запит президента Володимира Зеленського, який висловив потребу в таких винищувачах замість їхньої утилізації, як було заплановано раніше.



Джерела стверджують, що США сприятливо поставилися до цієї ідеї про постачання F/A-18 Україні.