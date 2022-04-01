Австралія надасть Україні бронетранспортери у відповідь на заклик Зеленського

09:30 01 квітня Київ, Україна

Австралія відправить до України бронетранспортери Bushmaster на тлі повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети. Ми відправимо нашу бронетехніку, у тому числі наш транспортер Bushmasters. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17", - сказав Моррісон.

Так Австралія відреагувала на прохання Зеленського, який під час виступу перед парламентом країни закликав надати Києву бронетранспортери. Поки невідомо, коли та скільки бронемашин буде відправлено до України.



Bushmaster IMV – австралійський колісний повнопривідний панцирний транспортер. Він був створений для використання у пустельних районах північної Австралії. Може перевозити 9 солдатів із запасами їжі (270 л води) та патронів на 3 дні автономного опору.