Австралія надасть Україні бронетранспортери у відповідь на заклик Зеленського

Австралія відправить до України бронетранспортери Bushmaster на тлі повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.
Так Австралія відреагувала на прохання Зеленського, який під час виступу перед парламентом країни закликав надати Києву бронетранспортери. Поки невідомо, коли та скільки бронемашин буде відправлено до України.
Bushmaster IMV – австралійський колісний повнопривідний панцирний транспортер. Він був створений для використання у пустельних районах північної Австралії. Може перевозити 9 солдатів із запасами їжі (270 л води) та патронів на 3 дні автономного опору.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі