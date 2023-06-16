Австралія планує поставити Україні броньовані машини Hawkei

12:21 06 червня Київ, Україна

Австралія планує відправити Україні броньовані машини Hawkei у рамках нового пакету військової допомоги. Інформація про це з'явилася в газеті The Sydney Morning Herald із посиланням на свої джерела.



За даними видання, міністр оборони Австралії Річард Марлз та міністр оборони України Олексій Резніков досягли взаєморозуміння під час зустрічі на саміті з безпеки у Сінгапурі. Однак офіційна угода ще не була оформлена через офіційні системи Канберри.



Сам Річард Марлз відмовився коментувати майбутні поставки, зазначивши, що українська сторона надала список потреб, і з ними було проведено детальну дискусію.



Глава Міноборони Австралії додав, що новий пакет підтримки Києва буде представлений найближчим часом.



За інформацією видання, офіційне оголошення про допомогу Україні очікується під час поїздки прем'єр-міністра Антоні Альбаніза на саміт НАТО до Литви наступного місяця.