Австралія передасть Україні антидронові системи Slinger

Австралійська компанія Electro Optic Systems передасть українським військовим антидронові комплекси Slinger.
Про це сказав виконавчий віцепрезидент EOS Метт Джонс.
Компанія протягом трьох тижнів випробовувала систему Slinger. Комплекс був створений на базі 30 мм гармати M230LF та 7,62 мм кулемета MAG58 та встановлюється на пікапі GMC Denali.
Система оснащена тепловізійним та нічним прицілами. А 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей типу гелікоптерів. M230LF може вести вогонь одиничними пострілами в режимі 100 або 200 пострілів за хвилину.
Про це сказав виконавчий віцепрезидент EOS Метт Джонс.
Компанія протягом трьох тижнів випробовувала систему Slinger. Комплекс був створений на базі 30 мм гармати M230LF та 7,62 мм кулемета MAG58 та встановлюється на пікапі GMC Denali.
Система оснащена тепловізійним та нічним прицілами. А 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей типу гелікоптерів. M230LF може вести вогонь одиничними пострілами в режимі 100 або 200 пострілів за хвилину.
У компанії-виробнику Electro Optic Systems заявили, що вони пишаються підтримкою української армії та народу України.
Посол України в Австралії Василь Мірошниченко особисто керував комплексом Slinger.
Ukrainian ambassador tested EOS' Slinger hard kill counter-drone system pic.twitter.com/b3gnQDfOMM- Dylan Malyasov (@MalyasovDylan) September 1, 2023
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