Австралія передасть Україні антидронові системи Slinger

16:06 01 вересня Київ, Україна

Австралійська компанія Electro Optic Systems передасть українським військовим антидронові комплекси Slinger.



Про це сказав виконавчий віцепрезидент EOS Метт Джонс.



Компанія протягом трьох тижнів випробовувала систему Slinger. Комплекс був створений на базі 30 мм гармати M230LF та 7,62 мм кулемета MAG58 та встановлюється на пікапі GMC Denali.



Система оснащена тепловізійним та нічним прицілами. А 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей типу гелікоптерів. M230LF може вести вогонь одиничними пострілами в режимі 100 або 200 пострілів за хвилину.

"Ця технологія справді йде в Україну. Система Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому це поки що не розглядається", - сказав Джонс.

У компанії-виробнику Electro Optic Systems заявили, що вони пишаються підтримкою української армії та народу України.

"Ми вже підписали два контракти для України на 110 систем, які будуть оснащені М113 та ще 50 систем з компанією під назвою "Практика", які будуть інтегровані в БТР Bushmaster. Вони становлять близько 170 мільйонів доларів, це значний експортний контракт", – заявив Джонс.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко особисто керував комплексом Slinger.