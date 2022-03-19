Австралія, Нова Зеландія та Японія розширили санкції проти Росії

07:34 18 березня Київ, Україна

Австралія ввела обмеження проти 11 російських банків та держустанов, Нова Зеландія закрила в'їзд більш ніж трьом сотням росіян, а також ввела обмеження проти Промсвязьбанка.



Японія включила до списку санкцій дев'ять російських компаній і 15 фізичних осіб - у тому числі офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову і колишню дружину глави «Роснефти» Марину Сечину.