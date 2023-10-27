Австралія спрямовує майже $13 млн як військову допомогу Україні

14:18 25 жовтня Київ, Україна

Уряд Австралії за підтримки місцевої оборонної промисловості надає ще один пакет військової допомоги Україні на суму 20 мільйонів австралійських доларів (близько 12,7 млн доларів США).

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони Австралії.



Пакет допомоги містить обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу та системи протидії безпілотникам – частина обладнання, розробленого Австралією, яке сприятиме обороні України. Обладнання, що розробляється в країні, виготовляється чотирма інноваційними австралійськими компаніями оборонної промисловості: DroneShield, Micro-X, Minelab і SPEE3D.



Крім того, Австралія відправила до Німеччини свій літак-розвідник E-7A Wedgetail для підтримки багатонаціональних зусиль із захисту поставок гуманітарної та військової допомоги, що надходять в Україну.

"Австралія залишається непохитною у підтримці України, щоб убезпечити себе від незаконного та аморального вторгнення росії", - сказав прем'єр-міністр країни Ентоні Албанезе.

У Міноборони Австралії зазначили, що разом із цим пакетом загальна допомога Україні з початку повномасштабної війни досягла приблизно 910 мільйонів доларів США, включно з бронетранспортерами Bushmaster, важкою артилерією, боєприпасами та внесками до Українського гуманітарного фонду.