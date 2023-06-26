Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на понад $73 млн

10:21 26 червня Київ, Україна

Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги у 110 мільйонів австралійських доларів (73.5 американських), повідомляється на урядовому сайті країни.



Цей пакет відповідає запитам України на транспортні засоби та боєприпаси та призведе до відчутних змін на полі бою.



Мова йде про:

70 одиниць військової техніки, у тому числі: 28 бронеавтомобілів М113, 14 машин спеціального призначення та 28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів.

Постачання артилерійських боєприпасів калібру 105 мм.

10 мільйонів доларів Управлінню ООН з координації гуманітарних питань, яке керує Українським гуманітарним фондом, аби допомогти задовольнити потреби у житлі, медичних послугах, чистій воді та санітарії.

Крім того, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, що імпортуються з України, ще на 12 місяців, щоб підтримати її відновлення та торгові можливості.