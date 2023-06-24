Авіація ЗСУ б'є по ворогові у Херсонській області

08:59 16 липня Київ, Україна

Про успіхи ЗСУ йдеться у зведенні оперативного командування Південь, оприлюдненому в ніч на суботу, 16 липня. Два вертольоти та два літаки української армії завдали чотирьох ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупантів у Херсонській області.

Як зазначено, під обстрілом опинилися позиції ворога в селах Правдине та Благодатне у Білозерському районі та Лозове у Великоолександрівському районі.

"Підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця Гвоздика, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Інші результати дорозвідуються", - інформували бійці.

Як повідомлялося, російські окупанти збільшили кількість техніки та військових на кордоні Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.