Авдіївський напрямок: "м'ясні штурми" та великі втрати окупантів

15:19 02 листопада Київ, Україна

На Авдіївському напрямку тривають "м'ясні штурми" окупантів, і вони продовжують зазнавати значних втрат як в особовому складі, так і в техніці.



Інформацію про це надав в.о. директора департаменту планування застосування головного управління Національної гвардії України, полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.



За словами полковника Уршаловича, підрозділи спеціального призначення Нацгвардії України, відомі як "Омега", в районі Авдіївки успішно виконують розвідувальні, ударно-штурмові, снайперські та контрснайперські операції, цілодобово завдаючи шкоди окупантам.