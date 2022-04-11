Аваков подав заяву про відставку

19:53 13 липня Київ, Україна

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку. Причина такого рішення глави МВС не називається.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

"Відповідно до частини першої статті 18 закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Спасибі команді МВС за роки спільної роботи. Дякую кожному офіцерові, рядовому і службовцю. Честь маю!"

Аваков займав пост міністра внутрішніх справ України з лютого 2014 року.



Джерела в "Слузі народу" називають двох кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ: це нардепи монобільшості Олександр Бакумов і глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.



Раніше також обговорювали можливе призначення главою МВС секретаря РНБО Олексія Данилова, проте ОПУ від цієї ідеї відмовився.