Аваков подав заяву про відставку

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку. Причина такого рішення глави МВС не називається.
Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.
Аваков займав пост міністра внутрішніх справ України з лютого 2014 року.
Джерела в "Слузі народу" називають двох кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ: це нардепи монобільшості Олександр Бакумов і глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Раніше також обговорювали можливе призначення главою МВС секретаря РНБО Олексія Данилова, проте ОПУ від цієї ідеї відмовився.
Джерела в "Слузі народу" називають двох кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ: це нардепи монобільшості Олександр Бакумов і глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Раніше також обговорювали можливе призначення главою МВС секретаря РНБО Олексія Данилова, проте ОПУ від цієї ідеї відмовився.
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