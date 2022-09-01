Аваков відзвітував у Верховній раді з резонансних злочинів

14:14 05 червня Київ, Україна



У МВС оперативно і кардинально відреагували на резонансні злочини останнього тижня. Крім арештів і звільнень вжиті заходи щодо попередження повторення подібних ситуацій. Арсен Аваков відзвітував про виконану роботу на засіданні у Верховній Раді.



Згвалтування в Кагарлику. Після події в Кагарлику, коли двоє поліцейський в ділянці побили і згвалтували затриману жінку, у всіх підрозділах поліції буде введена система повної відеофіксації слідчих дій.



На даний момент розслідування злочину проводить Державне бюро розслідувань (ДБР), а Національна поліція - власне службове. Відділення поліції в Кагарлику було розформовано, а його 60 співробітників виведені зі штату, повідомив Аваков.



При цьому, глава МВС підкреслив, що не варто проводити аналогію провести межу подією в Кагарлику і тим, що сталося у Врадіївці в 2013 році - тоді правоохоронці зґвалтували і підпалили місцеву жительку. Як заявив Аваков, "зараз ситуація принципово інша".

"Врадіївки" намагалися приховати, ми не приховуємо нічого. Двох негідників негайно затримали, а на місце події була викликана слідча група ГБР . Відділення поліції розформовано, поліцейські виведені зі штату ", - підкреслив він.

Перестрілка в Броварах . Поліція встановила 67 осіб, причетних до бандитської перестрілки в Броварах Київської області.

"Станом на сьогоднішній ранок 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлені, 44 повідомлені про підозру, в тому числі п'ятьом - заочно, 39 особам обрано запобіжний захід", - повідомив він.

За словами Авакова, "на гарячому" було затримано 11 осіб, потім - ще понад два десятки підозрюваних. 1 червня в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб, включаючи ініціатора цього інциденту.

За словами глави МВС, перестрілка в Броварах - "це штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів, Вінниці та Києва на підставі тіньових розрахунків". Подібні події - результат корупції в сфері видачі дозволів на транспортні перевезення в Київській області, заявив він.