Аваков та Разумков надали важливі свідчення щодо санкцій РНБО

15:59 24 листопад Київ, Україна

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, які нещодавно були членами Ради національної безпеки та оборони України, надали свідоцтво про те, що запровадження санкцій РНБО проти громадян України є незаконним.



Про це йдеться у відповідях політичних діячів на запит адвоката одного з учасників переліку санкцій Сеяра Куршутова, опублікованих виданням Страна.ua.



У своїх відповідях Разумков та Аваков зазначають, що вони були присутні на засіданні РНБО 14 квітня, коли проти Куршутова вводилися санкції.



«Водночас вважаю, що накладення санкцій на громадян України не узгоджується із чинним законом України «Про санкції», – написав Разумков.



Аналогічну думку у відповіді на запит адвоката висловив і Арсен Аваков.



Також політики зазначили, що на засіданні РНБО 14 квітня жодних доказів провини Сеяра Куршутова не було представлено, як не було обговорення причин запровадження проти нього обмежувальних заходів. Рішення про введення санкцій було ухвалено разом щодо всіх осіб, внесених до списку, підготовленого СБУ. При цьому жодної інформації, які дії громадян можна розцінювати як контрабанду, не було. Разумков і Аваков припускають, що запровадження санкцій проти Куршутова могло мати політичний характер.



Слід зазначити, що це перший прецедент, коли учасники засідань РНБО надали свідчення в рамках судового процесу щодо оскарження указу президента.