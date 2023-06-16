Атеш: Активність контррозвідки та втеча окупантів з Армянська та Джанкоя

Військовий партизанський рух "Атеш" інформує про активність контррозвідки окупантів, що наростає на тимчасово окупованому півострові Крим.
Особливо підвищені перевірки документів та автомобілів стали відбуватися у містах Армянську та Джанкої, де правоохоронні органи окупантів посилили свою діяльність.
При цьому співробітникам поліції заборонено брати відпустки та виходити на пенсію.
Крім того, зазначається, що російські окупанти активно виїжджають із північних районів Криму, зокрема з Армянська та Джанкоя. Частина адміністрації Армянська також евакуювалася углиб півострова.
Рашисти виявляють явне занепокоєння через рух військ на півдні України та готуються до оборони, активно шукаючи диверсантів та зрадників.
Особливо підвищені перевірки документів та автомобілів стали відбуватися у містах Армянську та Джанкої, де правоохоронні органи окупантів посилили свою діяльність.
При цьому співробітникам поліції заборонено брати відпустки та виходити на пенсію.
Крім того, зазначається, що російські окупанти активно виїжджають із північних районів Криму, зокрема з Армянська та Джанкоя. Частина адміністрації Армянська також евакуювалася углиб півострова.
Рашисти виявляють явне занепокоєння через рух військ на півдні України та готуються до оборони, активно шукаючи диверсантів та зрадників.
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