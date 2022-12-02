Атакуючи інфраструктуру росія порушує міжнародне гуманітарне право - ООН

16:55 02 грудня Київ, Україна

Атаки Росії на українську інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право та є складовою військового злочину.
Про це на прес-конференції заявили представники незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні.

За словами комісара Пабло де Ґрейффа, атаки на інфраструктуру порушують фундаментальні права людини, такі як право на здоров'я, освіту для дітей тощо.
"І це лише початок. Це дуже серйозне питання для нас. Це порушення міжнародного гуманітарного права. У ньому є положення щодо захисту інфраструктури. Ці атаки є складовою військового злочину. І ми говоритимемо про притягнення до відповідальності", - сказав він.
Комісар міжнародної розслідувальної комісії ООН Ясмінка Джумхур наголосила, що комісія намагається створити контакт із росією, але безуспішно.
"Ми вийшли на контакт із владою звільнених територій. Слід зазначити, що ми намагаємося створити контакти з Росії. Успіхів не було. Збір доказів та показань щодо злочинів дуже складний", — зазначила вона.