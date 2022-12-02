Атакуючи інфраструктуру росія порушує міжнародне гуманітарне право - ООН

Атаки Росії на українську інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право та є складовою військового злочину.

"І це лише початок. Це дуже серйозне питання для нас. Це порушення міжнародного гуманітарного права. У ньому є положення щодо захисту інфраструктури. Ці атаки є складовою військового злочину. І ми говоритимемо про притягнення до відповідальності", - сказав він.