Атакуючи інфраструктуру росія порушує міжнародне гуманітарне право - ООН

Атаки Росії на українську інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право та є складовою військового злочину.
Про це на прес-конференції заявили представники незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні.
За словами комісара Пабло де Ґрейффа, атаки на інфраструктуру порушують фундаментальні права людини, такі як право на здоров'я, освіту для дітей тощо.
За словами комісара Пабло де Ґрейффа, атаки на інфраструктуру порушують фундаментальні права людини, такі як право на здоров'я, освіту для дітей тощо.
Комісар міжнародної розслідувальної комісії ООН Ясмінка Джумхур наголосила, що комісія намагається створити контакт із росією, але безуспішно.
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