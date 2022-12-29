Атака на авіабазу "Енгельс" стала викликом для іміджу російських систем ППО "Панцир"

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії, одним із викликів для росії, ймовірно, є те, що сучасні системи ППО середньої дальності, що протидіють безпілотникам, не змогли запобігти атакам на "Енгельс".
Розвідники вказують, що одним із викликів для росії, ймовірно, є винятковий попит на сучасні системи ППО середньої дальності, такі як SA-22 "Панцир", які повинні відігравати головну роль у протидії БПЛА: "Крім забезпечення точкової оборони стратегічних об'єктів, таких як Енгельс, ці системи потрібні у великій кількості для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні.
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