Атака на авіабазу "Енгельс" стала викликом для іміджу російських систем ППО "Панцир"

14:16 29 грудня Київ, Україна

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії, одним із викликів для росії, ймовірно, є те, що сучасні системи ППО середньої дальності, що протидіють безпілотникам, не змогли запобігти атакам на "Енгельс".

"Вранці 26 грудня 2022 року російська авіабаза "Енгельс" вдруге за три тижні зазнала нападу. Російські ЗМІ повідомили, що удару по об'єкту, який є однією з основних оперативних баз стратегічної бомбардувальної авіації росії, завдали безпілотні літальні апарати (БПЛА)", - йдеться в повідомленні.

Розвідники вказують, що одним із викликів для росії, ймовірно, є винятковий попит на сучасні системи ППО середньої дальності, такі як SA-22 "Панцир", які повинні відігравати головну роль у протидії БПЛА: "Крім забезпечення точкової оборони стратегічних об'єктів, таких як Енгельс, ці системи потрібні у великій кількості для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні.