Артилерія, яку Україні передають країни Заходу, змінить хід війни - The Washington Post

08:09 02 травня Київ, Україна

The Washington Post пише, що постачання західної артилерії, що йдуть в Україну, прискорять тактичний перехід обох сторін до використання так званого контрбатарейного вогню, при якому збройні сили шукають артилерію противника, визначають її місцезнаходження та атакують.

"Ваша мета - знайти ворожу артилерію, зафіксувати та знищити. У цьому суть націлення. Як тільки починається контрбатарейний бій, ви стріляєте та тікаєте. Ви не затримуєтеся і не дозволяєте собі стати мішенню", - сказав Джордж Флінн, тризірковий генерал морської піхоти у відставці та колишній артилерійський офіцер.

Американські та канадські гаубиці, що прямують до України, буксируються на причепах, а закладені Францією системи, відомі як самохідні гаубиці CAESAR, стріляють тими ж 155-мм розривними снарядами, але із задньої частини шасі вантажівки.



Одні тільки США вже пообіцяли доставити близько 190 тисяч артилерійських снарядів плюс 90 гаубиць для їхньої стрільби.

"Проблема, яку Україна та її західні союзники хочуть створити для росіян, полягає в тому, щоб вони ніколи не мали впевненості в тому, що штаб, ключовий склад боєприпасів або важлива група вогневих платформ можуть бути нерухомими протягом дуже довгого часу", - сказав Скотт Бостон, колишній офіцер польової артилерії армії США, який вивчає російські збройні сили для Rand Corp.

Артилерійські підрозділи часто маскуються за допомогою камуфляжу або інших форм укриття, і для їхнього виявлення може знадобитися поєднання розвідки, безпілотних літаків та радарів. Саме для цього Захід надає Україні безпілотники та протибатарейні радари.



Марк Канчіан, полковник морської піхоти у відставці, який вивчає війну для Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, вважає, що Україна отримає від США реактивну артилерію залпового вогню, наприклад, високоточну високомобільну артилерійську ракетну систему M142 HIMARS, яка використовується армією та корпусом. Така зброя запускає снаряди швидко, що корисно при стрільбі по артилерійських силах противника до того, як вони змінять місцезнаходження.