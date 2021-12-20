Арсен Аваков підписав в Катарі Меморандум про співпрацю в боротьбі зі злочинністю

14:05 05 квітень Київ, Україна

Під час робочого візиту до Держави Катар український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав Меморандум про співпрацю з прем'єр-міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфа бін Абдулазізом Аль Тані.

Про це повідомляють в пресслужбі МВС.

Крім цього, сторони підписали Декларацію про наміри між МВС України та МВС Держави Катар щодо укладення документа про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

"У рамках офіційного візиту президента України до Держави Катар підписав з прем'єр-міністром - міністром внутрішніх справ Катару Меморандум про співпрацю у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю. Попереду - обмін досвідом і ефективне посилення співпраці", - зазначив Арсен Аваков.

Він підкреслив, що той діалог, який українська і катарська сторони почали минулого разу, має свій розвиток. Це стосується співпраці в поліційній, економічній і військовій сферах.

"Наші двосторонні відносини з Катаром мають великий потенціал. Ми підписали низку міждержавних угод, які стануть хорошим продовженням нашої двосторонньої співпраці", - сказав міністр.



Разом з тим, прем'єр-міністр Катару - міністр внутрішніх справ Халід бін Халіфа бін Абдулазіз Аль Тані зазначив, що високо цінує готовність України підтримати Катар у проведенні Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в 2022 році. За його словами, катарська сторона вже найближчим часом направить відповідь про формат співпраці і підтримки під час чемпіонату.



Українська і катарська сторони також обговорили ще один вектор співпраці - протидія кіберзлочинності.



Нагадаємо, Катар став першою країною на Близькому Сході, з якою Україна перейшла на безвізовий режим.



Раніше Україна і Катар підписали декларацію про поліційне співробітництво.