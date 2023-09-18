Армію росії посилили полками ПДВ поблизу Роботиного на Запоріжжі — британська розвідка

В останні два тижні росія, ймовірно, ще більше посилила виснажену важкими втратами 58 загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними підрозділами на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Загалом, за даними британських розвідників, не менше п'яти полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине. У повному складі такі сили мають налічувати близько 10 000 елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, скоріш за все, значно недоукомплектовані.
Загалом, за даними британських розвідників, не менше п'яти полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине. У повному складі такі сили мають налічувати близько 10 000 елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, скоріш за все, значно недоукомплектовані.
Для ієрархії ПДВ така ситуація, очевидно, є вкрай незадовільною, зазначили в британській розвідці.
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