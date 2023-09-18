Армію росії посилили полками ПДВ поблизу Роботиного на Запоріжжі — британська розвідка

В останні два тижні росія, ймовірно, ще більше посилила виснажену важкими втратами 58 загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними підрозділами на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Для ієрархії ПДВ така ситуація, очевидно, є вкрай незадовільною, зазначили в британській розвідці.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.Загалом, за даними британських розвідників, не менше п'яти полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине. У повному складі такі сили мають налічувати близько 10 000 елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, скоріш за все, значно недоукомплектовані.