Армія росії затягує війну в Україні - Інститут вивчення війни

07:02 18 липня Київ, Україна

Для відновлення та поповнення сил російська армія затягує війну в Україні, при цьому не маючи нових територіальних досягнень.



Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



Російські збройні сили продовжують повернення оперативною паузою і провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.



До аналізу війни в Україні ISW додає карти ведення боїв.



Як раніше зазначав ISW, кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів за декількома напрямками, незважаючи на публічний наказ міністра оборони росії сергія шойгу саме про це.



Російські війська воліють просуватися навколо Сіверська та Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.



Крім того, російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов'янського напрямку та завдавали інших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по всій території України.



Міністерство оборони росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні досягнення.



ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливанням та ступінчастим відновленням наземних наступальних дій.



Ключові висновки аналітиків ISW:

російські війська продовжили очікуване повернення з оперативної паузи і не зробили жодних підтверджених територіальних досягнень 17 липня;

загарбники продовжували обмежені наземні наступи навколо Сіверська, Бахмута та Донецька, а також обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру по всьому Донбасу;

російські війська зосередилися на обороні на північ від Харкова і вздовж Південного напрямку;

ймовірно, кремль встановлює довгострокові умови для зусиль формування сили в очікуванні затяжних бойових дій в Україні;

російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати більш жорсткий громадський контроль на окупованих територіях.



"Кремль, ймовірно, вживає довгострокових заходів щодо відновлення збройних сил, які дозволять йому поповнити сильну поразку російської армії та/або підтримувати тривалу війну в Україні", - повідомляє Інститут з посиланням на дані ГУР.



Як підтвердження цього, ISW пише, що Національний рух кадетів російської молодої армії (Юнармія) відкрив 500 нових класів та 1000 молодших армійських класів у Білгороді та прикордонному районі Білгородської області.



Юнармія приймає добровольців від восьми до 18 років, тому будь-які добровольці, які беруть участь у цій програмі, швидше за все, не будуть готові вступити до бойових дій протягом тривалого часу.



Крім того, російське добровольче товариство сприяння армії, авіації та флоту росії відкрило в Білгороді курси додаткової військової підготовки для тих, хто не має військового досвіду і бажає вступити до російської армії.