Армія Росії не контролює Шебекіно в Білгородській області – начштабу РДК

Про те, як реагує росія на військове вторгнення Російського добровольчого корпусу на територію Бєлгородщини, ясно вказує на той приклад, що армія росії не контролює м. Шебекіно Білгородської області. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник штабу РДК Олександр "Фортуна".
За його словами, селища і села, що знаходяться безпосередньо на кордоні, обстрілюються і за допомогою авіації, і за допомогою артилерії, бронетехніки армії Росії.
Він зазначив, що мешканцям території Білгородської області, де продовжуються бойові дії, добровольці готові допомогти з евакуацією на безпечну територію України.
Нагадаємо, Російський добровольчий корпус спільно з легіоном "Свобода Росії" вже провели кілька проривів на території Росії.. 1 червня РДК оголосив про продовження операції в Білгородській області Росії, тепер уже в районі Шебекіно та його передмісті.
Сьогодні бійці РДК заявили, що знову висуваються на завдання у Білгородській області. В офісі президента повідомили, що Україна готова надати гуманітарні коридори мешканцям Білгородської області з Росією.
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