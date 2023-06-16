Армія Росії не контролює Шебекіно в Білгородській області – начштабу РДК

11:31 04 червня Київ, Україна

Про те, як реагує росія на військове вторгнення Російського добровольчого корпусу на територію Бєлгородщини, ясно вказує на той приклад, що армія росії не контролює м. Шебекіно Білгородської області. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник штабу РДК Олександр "Фортуна".

"Російська армія собі не зраджує: населення прикордонних територій їх абсолютно не хвилює. На сьогоднішній день Шебекіно ними не контролюється. Люди масово виїжджають, їм дають коридор, але вони не забезпечують безпеку цих коридорів. Містом орудують мародери і відбувається хаос", - розповів представник РДК.

За його словами, селища і села, що знаходяться безпосередньо на кордоні, обстрілюються і за допомогою авіації, і за допомогою артилерії, бронетехніки армії Росії.

"Вони діють взагалі, як завжди, ніяких сюрпризів немає. На населення їм абсолютно начхати", - заявив Олександр "Фортуна".

Він зазначив, що мешканцям території Білгородської області, де продовжуються бойові дії, добровольці готові допомогти з евакуацією на безпечну територію України.

Бажаючі можуть звернутися або безпосередньо до бійців РДК, або до легіону Свобода Росії. Ми моніторимо всі наші офіційні канали та паблік, можна нам написати, ми забезпечуватимемо перевезення людей. Поки що така можливість зберігається, зробити це можна... Якщо звертаються до нас, ми гарантуємо безпеку", - запевнив начальник штабу РБК.

Нагадаємо, Російський добровольчий корпус спільно з легіоном "Свобода Росії" вже провели кілька проривів на території Росії.. 1 червня РДК оголосив про продовження операції в Білгородській області Росії, тепер уже в районі Шебекіно та його передмісті.

Сьогодні бійці РДК заявили, що знову висуваються на завдання у Білгородській області. В офісі президента повідомили, що Україна готова надати гуманітарні коридори мешканцям Білгородської області з Росією.