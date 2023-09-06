Армія росії засекретила втрати і проводить поховання на окупованих землях - Маляр

18:34 10 серпня Київ, Україна

Командування окупаційних російських військ докладає зусиль для засекречування реальних втрат серед свого особового складу та активно проводить поховання на тимчасово окупованих територіях, уникаючи транспортування останків назад до росії.



Повідомлення про це з'явилися в інформаційних каналах, і зокрема заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поділилася цими даними у своєму телеграм-каналі.



За словами Ганни Маляр, неподалік міста Мелітополь у Запорізькій області спостерігаються тривалі та практично безперервні акти кремації тіл російських військовослужбовців на відкритій місцевості. Ці дії проводяться окупантами із використанням вантажних автомобілів. Місцеві жителі вже протягом тривалого часу стикаються із характерним запахом.



Крім того, вона згадала, що до моргу Чаплинської районної лікарні, яка знаходиться у Херсонській області, окупанти доставляють тіла загиблих із Херсонського напрямку. Ці останки ховають на двох різних ділянках, одна з яких має площу до 100 гектарів.



Ганна Маляр також зазначила, що на цей момент активні бойові дії продовжуються по всьому фронту.