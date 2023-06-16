Армія рф втрачає ініціативу на фронті - британська розвідка

10:11 31 травня Київ, Україна

З початку травня росія все більше поступається ініціативою на війні та реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Як зазначили британські розвідники, протягом травня росія 20 ночей завдавала односторонніх ударів безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами глибоко в Україні. При цьому росія не досягла значних успіхів у своїх можливих цілях нейтралізації вдосконаленої української протиповітряної оборони та знищення українських сил ППО.



На місцях росіяни передислокували сили безпеки для реагування на партизанські напади на заході росії.



В оперативному плані російські командири, ймовірно, намагаються сформувати резервні сили та розмістити їх там, де, на їхню думку, відбудеться український контрнаступ, зазначають британські розвідники.



Однак, ймовірно, цьому заважає те, що сили, не задіяні раніше в боях, були спрямовані на заповнення прогалин лінії фронту навколо Бахмута.