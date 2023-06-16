10:47 24 травня Київ, Україна

У свіжому звіті Міноборони Великобританії докладно описуються проблеми з дисципліною, які стали особливо гострими у російській армії після початку примусової мобілізації минулого року.



Аналітики зазначають, що незалежні російські журналісти провели розслідування, що підтверджує цю ситуацію.



Суди розглянули понад тисячу справ про самовільне відлучення військовослужбовців лише за перші п'ять місяців 2023 року, що перевищує аналогічну статистику за весь попередній рік.



Вплив примусової мобілізації, розпочатої у жовтні 2022 року, зробив цю проблему ще серйознішою.



Більшість винних осіб отримали умовні покарання, що може призвести до їхньої участі у бойових діях в Україні.



Британські аналітики відзначають, що росія більше зосереджена на покаранні порушників та заохочення патріотичного запалу, ніж на вирішенні основних причин, які викликають розчарування серед солдатів.