Армія Росії продовжує наступати на Донбасі - Генштаб

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та стримувати Сили оборони на окремих напрямках. У той же час, вони не припиняють наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 жовтня.
За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яківка Донецької області.
Росіяни обстрілюють позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання позицій за окремими напрямками, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно ведуть повітряну розвідку.
Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення.
Протягом доби військо Росії завдало п'ятнадцять авіаційних та один ракетний удар, здійснило понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню.. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам'янка, Новогреднєво Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар'їнка та Павлівка Донецької області.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру.. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів, у тому числі щодо застосування ударних БпЛА.
За іншими напрямками військо Росії здійснювало обстріли.
На Сіверському та Слобожанському напрямках — з території Російської Федерації, з використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Водологи, Гірки, Писарівка та Рижівка Сумської області та Ольховатка, Вовчанськ, Охрімівка та Стариця Харківської області.
На Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро-Іванівка Харківської області; Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка та Невське Луганської області.
На Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам'яне, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яківля.
На Авдіївському напрямку окупанти робили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області.
У Новопавлівському та Запорізькому напрямках військові Росії здійснили артилерійські обстріли в районах 15 населених пунктів. Серед них – Білогір'я, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорізької області та Вугледар, Новосілка, Павлівка та Пречистівка Донецької області.
На Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали районів 20 населених пунктів поряд з лінією зіткнення.
Продовжується так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, націоналізованих підприємств. Так, із населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовська та Генічеська. Водночас відзначається посилення угруповання російського війська на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 військових.. Їх розселяють у житлах місцевих жителів, які покинули ці території.
За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яківка Донецької області.
Росіяни обстрілюють позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання позицій за окремими напрямками, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно ведуть повітряну розвідку.
Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення.
Протягом доби військо Росії завдало п'ятнадцять авіаційних та один ракетний удар, здійснило понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню.. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам'янка, Новогреднєво Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар'їнка та Павлівка Донецької області.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру.. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів, у тому числі щодо застосування ударних БпЛА.
За іншими напрямками військо Росії здійснювало обстріли.
На Сіверському та Слобожанському напрямках — з території Російської Федерації, з використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Водологи, Гірки, Писарівка та Рижівка Сумської області та Ольховатка, Вовчанськ, Охрімівка та Стариця Харківської області.
На Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро-Іванівка Харківської області; Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка та Невське Луганської області.
На Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам'яне, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яківля.
На Авдіївському напрямку окупанти робили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області.
У Новопавлівському та Запорізькому напрямках військові Росії здійснили артилерійські обстріли в районах 15 населених пунктів. Серед них – Білогір'я, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорізької області та Вугледар, Новосілка, Павлівка та Пречистівка Донецької області.
На Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали районів 20 населених пунктів поряд з лінією зіткнення.
Продовжується так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, націоналізованих підприємств. Так, із населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовська та Генічеська. Водночас відзначається посилення угруповання російського війська на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 військових.. Їх розселяють у житлах місцевих жителів, які покинули ці території.
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