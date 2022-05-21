Армія РФ втратила в Україні майже 29 тисяч особового складу - Гештаб ЗСУ

11:21 21 травня Київ, Україна

У суботу, 21 травня, Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію про втрати противника. З 24 лютого до 19 травня загальні втрати особового складу російських окупаційних військ на території України орієнтовно склали 28 850 осіб (+150 за добу).

Також було знищено:

танків ‒ 1278 (+15) од.

бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,

артилерійських систем – 596 од.,

РСЗВ - 201 (+1) од.,

засоби ППО - 93 од.,

літаків – 204 од.,

вертольотів – 169 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),

крилаті ракети - 104 (+1),

кораблі/катери - 13 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од.,

спеціальна техніка – 43.

Найбільші втрати противника протягом доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, російські війська планують відновити наступальні дії на Донбасі з форсуванням річки Сіверський Донець.