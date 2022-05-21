Армія РФ втратила в Україні майже 29 тисяч особового складу - Гештаб ЗСУ

У суботу, 21 травня, Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію про втрати противника. З 24 лютого до 19 травня загальні втрати особового складу російських окупаційних військ на території України орієнтовно склали 28 850 осіб (+150 за добу).
Також було знищено:
- танків ‒ 1278 (+15) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,
- артилерійських систем – 596 од.,
- РСЗВ - 201 (+1) од.,
- засоби ППО - 93 од.,
- літаків – 204 од.,
- вертольотів – 169 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
- крилаті ракети - 104 (+1),
- кораблі/катери - 13 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од.,
- спеціальна техніка – 43.
Найбільші втрати противника протягом доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Згідно з ранковим зведенням Генштабу, російські війська планують відновити наступальні дії на Донбасі з форсуванням річки Сіверський Донець.
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