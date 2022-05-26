Армія рф не зможе здобути перемогу у війні - Шольц

Вже зараз президент росії володимир путін провалив всі свої стратегічні цілі. Захоплення росією всієї України сьогодні ще менш реальне, ніж на початку війни.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Шольц зазначив, що кремль недооцінив «згуртованість і міць» НАТО, Євросоюзу та країн «Великої сімки».
Шольц зазначив, що кремль недооцінив «згуртованість і міць» НАТО, Євросоюзу та країн «Великої сімки».
Москві в цьому збройному конфлікті не вдасться нав'язати укладання миру на умовах диктату. Як тільки путін зрозуміє, що йому не вдається зламати оборону України, йому доведеться піти на серйозні переговори про мир, додав Олаф Шольц.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що вторгнення російських військ в Україну було великою стратегічною помилкою володимира путіна. На його думку, бажання президента росії послабити позиції НАТО біля кордонів росії дали зворотний ефект: альянс став міцнішим, у нього захотіли увійти раніше нейтральні Швеція і Фінляндія - це історична подія, яка показує, що європейська безпека не буде ґрунтуватися на залякуванні і насильстві.
Столтенберг закликав світових лідерів відмовитися від співпраці з авторитарним режимом путіна заради короткострокової економічної вигоди.
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