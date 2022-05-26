Армія рф не зможе здобути перемогу у війні - Шольц

16:38 26 травня Київ, Україна

Вже зараз президент росії володимир путін провалив всі свої стратегічні цілі. Захоплення росією всієї України сьогодні ще менш реальне, ніж на початку війни.





Шольц зазначив, що кремль недооцінив «згуртованість і міць» НАТО, Євросоюзу та країн «Великої сімки». Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц Шольц зазначив, що кремль недооцінив «згуртованість і міць» НАТО, Євросоюзу та країн «Великої сімки».

"Наразі головною метою держав має стати протистояння путіну, щоб не дозволити йому виграти війну. І я переконаний: він її не виграє", - сказав канцлер.

"Велика ядерна держава поводиться так, ніби має право змінювати кордони в Європі. Путін хоче повернутися до світопорядку, де сильніші вирішують, що правильно, де свобода, суверенітет та самовизначення. Це імперіалізм! Це спроба за допомогою бомб повернути нас до часів, коли війна була звичайним засобом політики, а на нашому континенті та у світі був відсутній стабільний світопорядок", - додав Шольц.

Москві в цьому збройному конфлікті не вдасться нав'язати укладання миру на умовах диктату. Як тільки путін зрозуміє, що йому не вдається зламати оборону України, йому доведеться піти на серйозні переговори про мир, додав Олаф Шольц.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що вторгнення російських військ в Україну було великою стратегічною помилкою володимира путіна. На його думку, бажання президента росії послабити позиції НАТО біля кордонів росії дали зворотний ефект: альянс став міцнішим, у нього захотіли увійти раніше нейтральні Швеція і Фінляндія - це історична подія, яка показує, що європейська безпека не буде ґрунтуватися на залякуванні і насильстві.



Столтенберг закликав світових лідерів відмовитися від співпраці з авторитарним режимом путіна заради короткострокової економічної вигоди.