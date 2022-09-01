Армія росії не може подолати оборону ЗСУ і тому застосовує авіацію - Гайдай

08:37 03 серпня Київ, Україна

Російська армія не в змозі подолати оборонні укріплення ЗСУ у Луганській області, тому все частіше застосовує авіацію.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, дедалі частіше застосовують авіацію. Тільки за 2 серпня ворожі авіаудари були завдані поблизу восьми населених пунктів, розташованих на адмінкордоні Луганщини та Донеччини", - зазначив він.

За словами голови ОВА, росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, щоб не допустити їхнього перекидання на інші загрозливі напрямки, тому проводять численні атаки одночасно з різних сторін.



2 серпня ворог шість разів бив по населених пунктах, що тримають оборону, із реактивних систем залпового вогню, протягом дня неодноразово застосовував міномети.



Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.



Минулої доби захисники відбили 9 спроб штурму окупантів – ворог на зазначених ділянках змушений був відійти.



Гайдай також зазначив, що у пошкоджених росіянами будинках на Луганщині перебувати вкрай небезпечно.



Як приклад, голова ОВА навів випадок з обвалом багатоповерхівки на вулиці Партизанській у Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня, коли поряд проходили люди.



Поки невідомо, чи хтось знаходився всередині аварійної будівлі.