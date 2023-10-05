Армія росії почала використовувати тактику "еластичної оборони" - NYT

Командири російської армії почали вдаватися до так званої тактики "еластичної оборони" під час наступу Збройних сил України.
Про це пише The New York Times, посилаючись на експертів з безпеки, українських чиновників та військових аналітиків.
Як зазначають експерти з питань безпеки, замість того, щоб за будь-яку ціну утримувати лінію окопів перед українським наступом, російське командування застосувало давню військову тактику, відому як "еластична оборона".
Для її реалізації війська росії відходять на другу лінію позицій, заохочуючи ЗСУ просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли сили противника стають вразливими - або під час пересування відкритою місцевістю, або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій.
За словами старшого наукового співробітника з вивчення сухопутних воєн Міжнародного інституту стратегії Бена Баррі, "еластична оборона" – не нова стратегія сучасної армії росії. Радянський Союз застосовував її у 1943 році під час Курської битви у Другій світовій війні.
Водночас, як зазначає NYT, на думку українських чиновників та військових експертів, ця тактика є лише одним із кількох факторів, які перешкоджають наступу України.
Крім "еластичної оборони", просування уповільнюють мінні поля, окопи, танкові загородження, а також небажання союзників у НАТО надати Україні сучасні винищувачі та зброю більшої дальності на ранніх етапах повномасштабної війни.
Водночас, як зазначає NYT, на думку українських чиновників та військових експертів, ця тактика є лише одним із кількох факторів, які перешкоджають наступу України.
Крім "еластичної оборони", просування уповільнюють мінні поля, окопи, танкові загородження, а також небажання союзників у НАТО надати Україні сучасні винищувачі та зброю більшої дальності на ранніх етапах повномасштабної війни.
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