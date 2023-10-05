Армія росії почала використовувати тактику "еластичної оборони" - NYT

07:59 05 жовтня Київ, Україна

Командири російської армії почали вдаватися до так званої тактики "еластичної оборони" під час наступу Збройних сил України.

Про це пише The New York Times, посилаючись на експертів з безпеки, українських чиновників та військових аналітиків.

"Однією з надзвичайно складних перешкод для українських військ є тактика, яку взяли на озброєння російські військові: поступатися позиціями, а потім завдавати удару у відповідь", — йдеться у статті.

Як зазначають експерти з питань безпеки, замість того, щоб за будь-яку ціну утримувати лінію окопів перед українським наступом, російське командування застосувало давню військову тактику, відому як "еластична оборона".



Для її реалізації війська росії відходять на другу лінію позицій, заохочуючи ЗСУ просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли сили противника стають вразливими - або під час пересування відкритою місцевістю, або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій.

"Мета - не дати українським військам фактично закріпити позиції та використати їх як базу для подальшого просування. Це те, що Україна змогла успішно зробити у селі Роботине, на південному напрямку”, - йдеться у статті.