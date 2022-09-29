Армія росії на межі другої великої поразки після контрнаступу ЗСУ під Харковом - ISW

11:18 29 вересня Київ, Україна

Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує розгром російських окупантів під Лиманом , що стане другою великою поразкою рашистів після Харкова.



Наразі ЗСУ знаходяться на заході, півночі та північному сході від Лимана і вже взяли під вогневий контроль єдину лінію комунікації російських військ, яка проходить через населений пункт Торське. Експерти передбачають, що втрата Лимана стане вкрай тяжкою для армії росії і поставить під загрозу раніше захоплені великою кількістю жертв Лисичанськ та Сєвєродонецьк.



Українські сили вже ведуть бої на південному сході від села Колодязі та на околицях Торського, яке розташоване від Лиману лише за 12 км. Також ЗСУ прорвали російське укріплення біля Ямполя та ведуть наступ у районі Торського ще й із південного заходу.

"Падіння лиманської "кишені", ймовірно, матиме дуже серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької області та на заході Луганської", - попереджають аналітики Інституту вивчення війни.

Водночас вони зазначають, що російське військове керівництво не змогло створити інформаційне тло для швидкої поразки в Лимані.

"Міністерство оборони росії не говорило про останні російські втрати в районі Лимана і не було готове до падіння цього сектора фронту, що, ймовірно, погіршить і без того невисокий моральний дух", - констатують експерти.

Така сама ситуація була перед найбільшою на цей момент поразкою росії під Харковом у вересні. Після несподіваного прориву фронту російська армія опинилася в паніці та рятувалася втечею, дозволивши українським силам звільнити близько 8 тис. квадратних кілометрів менше, ніж за тиждень. У результаті майже вся Харківська область була деокупована.

«Незадоволення, що відбулося після цього в російському націоналістичному інформаційному просторі, ймовірно, підштовхнуло кремль до наказу про часткову мобілізацію», – вважають аналітики ISW.

Вони прогнозують, що взяття Лимана та просування до Лисичанська та Сєверодонецька посилять розбрат між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також військами та командуванням. Все це відбуватиметься на тлі «часткової» мобілізації, оголошеної володимиром путіним, яка рекордно з початку пенсійної реформи упустила його рейтинг і викликала різкий негатив у суспільстві.