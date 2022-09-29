Армія росії на межі другої великої поразки після контрнаступу ЗСУ під Харковом - ISW

Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує розгром російських окупантів під Лиманом, що стане другою великою поразкою рашистів після Харкова.
Наразі ЗСУ знаходяться на заході, півночі та північному сході від Лимана і вже взяли під вогневий контроль єдину лінію комунікації російських військ, яка проходить через населений пункт Торське. Експерти передбачають, що втрата Лимана стане вкрай тяжкою для армії росії і поставить під загрозу раніше захоплені великою кількістю жертв Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
Українські сили вже ведуть бої на південному сході від села Колодязі та на околицях Торського, яке розташоване від Лиману лише за 12 км. Також ЗСУ прорвали російське укріплення біля Ямполя та ведуть наступ у районі Торського ще й із південного заходу.
Водночас вони зазначають, що російське військове керівництво не змогло створити інформаційне тло для швидкої поразки в Лимані.
Така сама ситуація була перед найбільшою на цей момент поразкою росії під Харковом у вересні. Після несподіваного прориву фронту російська армія опинилася в паніці та рятувалася втечею, дозволивши українським силам звільнити близько 8 тис. квадратних кілометрів менше, ніж за тиждень. У результаті майже вся Харківська область була деокупована.
Вони прогнозують, що взяття Лимана та просування до Лисичанська та Сєверодонецька посилять розбрат між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також військами та командуванням. Все це відбуватиметься на тлі «часткової» мобілізації, оголошеної володимиром путіним, яка рекордно з початку пенсійної реформи упустила його рейтинг і викликала різкий негатив у суспільстві.
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