Армія рф використовує "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі - британська розвідка

Росіяни в атаках на Україну використовують малі ударні безпілотники "Ланцет". Їх застосовують для ударів по пріоритетних цілях, зокрема для контрбатарейної боротьби.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
У британській розвідці зазначили, що російські малі безпілотні авіаційні системи одностороннього удару "Ланцет", ймовірно, "були одними із найефективніших нових засобів, які росія використала в Україні за останні 12 місяців".
У британській розвідці зазначили, що російські малі безпілотні авіаційні системи одностороннього удару "Ланцет", ймовірно, "були одними із найефективніших нових засобів, які росія використала в Україні за останні 12 місяців".
Аналітики зазначають, що Україна також досягла успіху з малими ударними дронами.
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