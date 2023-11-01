Армія рф використовує "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі - британська розвідка

12:06 01 листопада Київ, Україна

Росіяни в атаках на Україну використовують малі ударні безпілотники "Ланцет". Їх застосовують для ударів по пріоритетних цілях, зокрема для контрбатарейної боротьби.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.



У британській розвідці зазначили, що російські малі безпілотні авіаційні системи одностороннього удару "Ланцет", ймовірно, "були одними із найефективніших нових засобів, які росія використала в Україні за останні 12 місяців".

"Він розроблений для пілотування над територією противника, чекаючи, поки ціль буде ідентифікована, перш ніж пікірувати до неї та детонувати. "Ланцети" виготовляє ZALA Aero Group, яка також виготовляє невеликий неозброєний безпілотник "Орлан-10", який росія часто розгортає разом із "Ланцетом" для виявлення цілей", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що Україна також досягла успіху з малими ударними дронами.