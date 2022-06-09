Армія рф активізувала свої зусилля з просування в Ізюмі - Міноборони Британії

11:03 09 червня Київ, Україна

В останні 48 годин Східна група військ (СГВ) росії активізувала свої зусилля з просування на південь від Ізюма.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії у Twitter.



Як зазначається у повідомленні, просування росії на Ізюмському напрямку застопорилося з квітня, після того, як українські війська вміло використали місцевість, щоб уповільнити просування росії.



За даними британської розвідки, росія, ймовірно, намагалася відновити Східну групу військ після того, як вона зазнала дуже тяжких втрат під час невдалого наступу на Київ, але її підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.