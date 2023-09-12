"Армія дронів" за тиждень вразила 201 одиницю російської техніки - Федоров

Ударні підрозділи, що забезпечуються в рамках проекту "Армія дронів", за тиждень, 4-11 вересня, знищили та пошкодили 201 одиницю російської техніки.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також у період з 4 по 11 вересня оператори безпілотників знищили та пошкодили 36 гармат, 1 РСЗВ, 11 САУ та іншу техніку російських окупантів.
Федоров додав, що дрони за кілька тисяч доларів вражають російську техніку вартістю десятки мільйонів.
Федоров додав, що дрони за кілька тисяч доларів вражають російську техніку вартістю десятки мільйонів.
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