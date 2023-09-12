"Армія дронів" за тиждень вразила 201 одиницю російської техніки - Федоров

19:02 11 вересня Київ, Україна

Ударні підрозділи, що забезпечуються в рамках проекту "Армія дронів", за тиждень, 4-11 вересня, знищили та пошкодили 201 одиницю російської техніки.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Минулого тижня воїни минули 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок", - зазначив міністр.
Також у період з 4 по 11 вересня оператори безпілотників знищили та пошкодили 36 гармат, 1 РСЗВ, 11 САУ та іншу техніку російських окупантів.

Федоров додав, що дрони за кілька тисяч доларів вражають російську техніку вартістю десятки мільйонів.
"Розвиваємо оборонні інновації далі, щоб зберігати життя військових та технологічно перемагати на полі бою", - написав міністр.
 
 