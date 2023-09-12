"Армія дронів" за тиждень вразила 201 одиницю російської техніки - Федоров

19:02 11 вересня Київ, Україна

Ударні підрозділи, що забезпечуються в рамках проекту "Армія дронів", за тиждень, 4-11 вересня, знищили та пошкодили 201 одиницю російської техніки.



Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Минулого тижня воїни минули 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок", - зазначив міністр.

Також у період з 4 по 11 вересня оператори безпілотників знищили та пошкодили 36 гармат, 1 РСЗВ, 11 САУ та іншу техніку російських окупантів.



Федоров додав, що дрони за кілька тисяч доларів вражають російську техніку вартістю десятки мільйонів.