"Армія дронів": ЗСУ отримали понад 900 БПЛА

"У партії вже відомі вам "Мавіки", "Вампіри" та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті. Також передаємо сотні дронів, про які поки що розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновацій", - йдеться у повідомленні Федорова.