"Армія дронів": ЗСУ отримали понад 900 БПЛА
15:28 08 листопада Київ, Україна
Сили оборони України отримали понад 900 безпілотників у рамках державної програми "Армія дронів". Більшість цих БПЛА – українського виробництва.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У партії вже відомі вам "Мавіки", "Вампіри" та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті. Також передаємо сотні дронів, про які поки що розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновацій", - йдеться у повідомленні Федорова.
За словами міністра, більша частина дронів із цієї партії – українського виробництва.
"Продовжуємо системно посилювати захисників та захисниць "пташками" від державної програми "Армія дронів"", - сказав Федоров.
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