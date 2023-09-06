Армія дронів України: 1 280 ударів по російській техніці

17:44 06 вересня Київ, Україна

За останні три місяці оператори безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Армії дронів України завдали ударів по 1280 одиницях російської техніки.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, а також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Федоров підкреслив, що ударні загони БПЛА Армії дронів успішно атакували різноманітні об'єкти російської військової техніки, включаючи броньовані автомобілі, артилерію, вантажівки, міномети, а також особовий склад та опорні пункти.



За інформацією Михайла Федорова, на цей момент у складі Армії дронів України вже сформовано 17 ударних рот БПЛА. Ці загони діють відповідно до нової доктрини застосування безпілотних літальних апаратів на фронті та здійснюють навчання та управління із застосуванням нових методів та підходів.