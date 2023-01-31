Армія дронів передала на фронт 12 безпілотників українського виробництва

На фронт на Донеччині Армія дронов спільно з Держспецзв'язком передали 12 безпілотників українського виробництва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
При цьому фахівці Мінцифри уточнили, що SKIF ефективно допомагають розвідувати територію, а STEN-2 атакувати ворога з неба і влучно цілити боєприпасами прямо в тил окупантів.
Зазначається, що всього Армія дронів відправила на фронт уже 1056 наших безпілотників.
Зазначається, що всього Армія дронів відправила на фронт уже 1056 наших безпілотників.
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