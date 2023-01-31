Армія дронів передала на фронт 12 безпілотників українського виробництва

19:12 31 січня Київ, Україна

На фронт на Донеччині Армія дронов спільно з Держспецзв'язком передали 12 безпілотників українського виробництва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Передали для Головного управління розвідки 12 птахів українського виробництва: 7 БПЛА SKIF та 5 STEN-2", - йдеться у повідомленні.
При цьому фахівці Мінцифри уточнили, що SKIF ефективно допомагають розвідувати територію, а STEN-2 атакувати ворога з неба і влучно цілити боєприпасами прямо в тил окупантів.

Зазначається, що всього Армія дронів відправила на фронт уже 1056 наших безпілотників.
"Продовжуємо інвестувати свій час та енергію у розвиток military-tech. Тому що технології та сміливість українських воїнів – ключ до перемоги. Дякую кожному, хто донатить через UNITED24 на Армію дронів. Завдяки вам разом із Генштабом та Держспецзв'язком можемо допомагати ЗСУ безпілотниками", - наголосили в Мінцифрі.