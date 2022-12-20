Армія тримається на дисципліні: Залужний підтримав посилення відповідальності для військових

07:39 20 грудня Київ, Україна

Як заявив головнокомандувач ЗСУ у відеозверненні, він підтримує посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору та невиконання бойових наказів.

"Я підтримую відповідні зміни у законодавстві, ухвалені Верховною Радою, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відображає позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань", - наголосив Валерій Залужний.

Головнокомандувач додав, що армія тримається на дисципліні.

"Якщо прогалини у законодавстві не забезпечують його дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання із випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями за дуже дорогу ціну", - додав Залужний.

Про який законопроєкт йдеться



Верховна Рада 13 грудня ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності для військових за низку правопорушень. Він передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти про особливості несення військової служби в умовах військового стану або у бойовій обстановці". Його підтримали 290 народних обранців.



Документ передбачає посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям, а також неявку його вчасно без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, неявки з відрядження, відпустки або лікувального закладу, вчинені в умовах особливого періоду. Відповідальність також буде посилена за несення служби у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, непокори наказам командирів.



13 грудня ухвалений законопроєкт було передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.