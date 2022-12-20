Армія тримається на дисципліні: Залужний підтримав посилення відповідальності для військових

Як заявив головнокомандувач ЗСУ у відеозверненні, він підтримує посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору та невиконання бойових наказів.
Головнокомандувач додав, що армія тримається на дисципліні.
Про який законопроєкт йдеться
Верховна Рада 13 грудня ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності для військових за низку правопорушень. Він передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти про особливості несення військової служби в умовах військового стану або у бойовій обстановці". Його підтримали 290 народних обранців.
Документ передбачає посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям, а також неявку його вчасно без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, неявки з відрядження, відпустки або лікувального закладу, вчинені в умовах особливого періоду. Відповідальність також буде посилена за несення служби у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, непокори наказам командирів.
13 грудня ухвалений законопроєкт було передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.
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