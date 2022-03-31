Вірменія вимагає від росії дій у зв'язку з азербайджанським "вторгненням"

Вірменія закликала російських миротворців у Нагірному Карабаху зробити «конкретні кроки» після того, як азербайджанські сили захопили контроль над стратегічно важливим селом у сепаратистському регіоні.
На тлі нового загострення напруженості у регіоні та на тлі військового наступу росії в Україні азербайджанські війська у четвер захопили село Фарух у Нагірному Карабаху.
Цей район знаходиться під відповідальністю російських миротворців, які були розгорнуті в Карабаху в рамках угоди про припинення вогню за посередництвом москви.
Міністерство оборони росії заявило в неділю, що Азербайджан вивів свої війська із села, але Баку заявив, що його сили, як і раніше, контролюють цей район.
Міністерство закордонних справ Вірменії у заяві вимагало «розслідування дій російського миротворчого контингенту під час азербайджанського вторгнення», підтвердивши, що азербайджанські війська залишились у цьому районі.
"Очікуємо від російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабаху конкретних кроків щодо припинення вторгнення азербайджанських підрозділів у зону відповідальності миротворців", - йдеться у повідомленні.
Рада безпеки Вірменії звинуватила Азербайджан у «підготовці ґрунту для нових провокацій та наступу на Нагірний Карабах».
Вона закликала Баку «негайно розпочати переговори про всеосяжний мирний договір».
«Міжнародні механізми стримування мають бути активовані, щоб уникнути нової військової ескалації у регіоні та етнічного чищення», — йдеться у заяві.
Великий спалах у Карабаху може стати проблемою для росії.
Нагадаємо, москва направила до регіону близько 2000 миротворців після війни 2020 року.
На тлі нового загострення напруженості у регіоні та на тлі військового наступу росії в Україні азербайджанські війська у четвер захопили село Фарух у Нагірному Карабаху.
Цей район знаходиться під відповідальністю російських миротворців, які були розгорнуті в Карабаху в рамках угоди про припинення вогню за посередництвом москви.
Міністерство оборони росії заявило в неділю, що Азербайджан вивів свої війська із села, але Баку заявив, що його сили, як і раніше, контролюють цей район.
Міністерство закордонних справ Вірменії у заяві вимагало «розслідування дій російського миротворчого контингенту під час азербайджанського вторгнення», підтвердивши, що азербайджанські війська залишились у цьому районі.
"Очікуємо від російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабаху конкретних кроків щодо припинення вторгнення азербайджанських підрозділів у зону відповідальності миротворців", - йдеться у повідомленні.
Рада безпеки Вірменії звинуватила Азербайджан у «підготовці ґрунту для нових провокацій та наступу на Нагірний Карабах».
Вона закликала Баку «негайно розпочати переговори про всеосяжний мирний договір».
«Міжнародні механізми стримування мають бути активовані, щоб уникнути нової військової ескалації у регіоні та етнічного чищення», — йдеться у заяві.
Великий спалах у Карабаху може стати проблемою для росії.
Нагадаємо, москва направила до регіону близько 2000 миротворців після війни 2020 року.
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