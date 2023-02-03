Архамія анонсувала нові чищення у Раді

16:48 03 лютого Київ, Україна

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що невдовзі Верховна Рада позбавить мандатів ще двох народних депутатів.

Про це він повідомив у Telegram.

"Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. У найближчий пленарний тиждень очікуємо щонайменше мінус два мандати. А може й більше. Деталі - згодом", - написав він.

Арахамія наголосив, що все проходитиме виключно в рамках Конституції та законів України.

"Тобто без шансів на оскарження в українських та міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім хотілося б. Зате надійно. Працюємо далі та інформуватимемо про результати. Дякую громадянському суспільству за підтримку та тиск на проросійських депутатів. Це теж вагомий внесок у нашу спільну справу”, – зазначив нардеп.

Згодом Арахамія повідомив, що нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вирішив скласти повноваження та повідомив про своє рішення публічно.