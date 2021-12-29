Арестович: ТКГ не має наміру вести переговори з представниками "ЛДНР"

Проведення переговорів ТКГ з представниками "ЛДНР" принципово неможливе.
Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
Напередодні президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на пропозиції президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, запропонував йому вести переговори з представниками "ЛДНР", а потім вже з РФ, і покликав на зустріч до Москви.
"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - сказав він.
Арестович зазначив, що своєю пропозицією Путін дезавуював мінські угоди.
Напередодні президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на пропозиції президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, запропонував йому вести переговори з представниками "ЛДНР", а потім вже з РФ, і покликав на зустріч до Москви.
"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - сказав він.
Арестович зазначив, що своєю пропозицією Путін дезавуював мінські угоди.
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