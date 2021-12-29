Арестович: ТКГ не має наміру вести переговори з представниками "ЛДНР"

11:54 23 квітень Київ, Україна

Проведення переговорів ТКГ з представниками "ЛДНР" принципово неможливе.
 
Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Напередодні президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на пропозиції президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, запропонував йому вести переговори з представниками "ЛДНР", а потім вже з РФ, і покликав на зустріч до Москви.

"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - сказав він.

Арестович зазначив, що своєю пропозицією Путін дезавуював мінські угоди.
"Путін зробив дуже цікаву річ: він фактично дезавуював мінські угоди. Він сказав "з республіками "ЛНР/ДНР", які Росія ніколи не визнавала до цього. Звичайно, це застереження, але це застереження підвішує мінські угоди. Якщо чіплятися, це словесний вихід з мінських угод", - заявив він.