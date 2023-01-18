Арестовича знято з посади позаштатного радника - ОП

17:19 17 січня Київ, Україна

Офіс Президента затвердив заяву Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника.
 
Про це сказав речник глави держави Сергій Никифоров 17 січня.

За словами Никифорова, керівник апарату Офісу Президента Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Олексія Арестовича.

Раніше у вівторок Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з ОП після "принципової помилки". Незабаром після ракетного удару російських агресорів по будинку в Дніпрі він заявив, що ракету Х-22 збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на цей житловий будинок.