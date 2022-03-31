Арестович розповів про проміжні результати переговорів у Туреччині

Ми йдемо в ЄС, отримуємо величезні гроші на відновлення та отримуємо гарантії краще ніж у НАТО», — заявив Олексій Арестович про проміжний договір.
Радник глави ВП розкрив важливі подробиці:
▪️ жодних компромісів з нашого боку відсутні;
▪️по всіх переговорних лініях ми покращили свою позицію;
▪Росія потрапила до гарантів безпеки України, як постійний член радбезу ООН;
▪️ у разі військової агресії проти України протягом 3-х діб держави-гаранти повинні: розпочати екстрені консультації, надати військову, економічну, гумову та підлогу допомогу, включаючи закрите небо, постачання зброї та боєприпасів тощо;
▪️«Гаранти зобов'язуються сприяти та допомагати вступу України до ЄС, Росія у тому числі. Вона із цим погодилася»;
▪Наша армія здобула кров'ю ідеальні для нас умови і скоротила нам рух у ЄС щонайменше на 20 років, отримала купу бонусів, включаючи покращений НАТО договір;
▪Росія зараз каже: «протягом 15 років ми вирішуватимемо проблему Криму спільно».
Радник глави ВП розкрив важливі подробиці:
▪️ жодних компромісів з нашого боку відсутні;
▪️по всіх переговорних лініях ми покращили свою позицію;
▪Росія потрапила до гарантів безпеки України, як постійний член радбезу ООН;
▪️ у разі військової агресії проти України протягом 3-х діб держави-гаранти повинні: розпочати екстрені консультації, надати військову, економічну, гумову та підлогу допомогу, включаючи закрите небо, постачання зброї та боєприпасів тощо;
▪️«Гаранти зобов'язуються сприяти та допомагати вступу України до ЄС, Росія у тому числі. Вона із цим погодилася»;
▪Наша армія здобула кров'ю ідеальні для нас умови і скоротила нам рух у ЄС щонайменше на 20 років, отримала купу бонусів, включаючи покращений НАТО договір;
▪Росія зараз каже: «протягом 15 років ми вирішуватимемо проблему Криму спільно».
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