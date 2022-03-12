Арестович: Путін закінчить із кулею в потилиці

13:37 12 березня Київ, Україна

Радник голови АП Олексій Арестович вважає, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю, якою Путін загрожує Україні та ЄС з другого дня російсько-української війни.



Таку думку він висловив у ефірі українського телебачення.

"На ядерний шантаж вони пішли фактично на другий день. Але давайте подивимося. По-перше, технічне прийняття щодо застосування ядерної зброї (залежить від – ред.) щонайменше 7 людей: від Путіна до офіцера, який крутить ключ. Я не думаю, що цей ланцюжок спрацює. Друге, тотальний (удар – ред.) ядерною зброєю по Україні – така велика територія Білорусі та більша європейська частина стануть непридатними для життя на багато років”, - сказав Арестович.

Водночас тактичну ядерну зброю він порівняв із "потужним авіаударом": "Таких авіаударів вони за цей тиждень зробили дуже багато".