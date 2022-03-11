Арестович про обмін полоненими: Росія звикла "торгувати головами" і фейками

Росія намагається виміняти своїх полонених на неіснуючих українців, які нібито знаходяться в російському ув'язненні.
Про це Арестович заявив в ефірі одного з українських політичного шоу.
За словами Арестовича, російська сторона в ТКГ подала список з 90 осіб на обмін полоненими. Однак тільки 16 осіб з цього списку змогла встановити СБУ, а решта виявилися фейковими.
Він додав, що Росія звикла "торгувати головами". Цьому їх навчив східний досвід - Сирія і Чечня.
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