Арестович про обмін полоненими: Росія звикла "торгувати головами" і фейками

Росія намагається виміняти своїх полонених на неіснуючих українців, які нібито знаходяться в російському ув'язненні.

"Росія в списку на обмін подає фейкових людей. Тільки 16 людей з 90 були підтверджені СБУ з переліку, який подала РФ. Наші підтверджені всі, у них 16 підтверджені. Це довга історія, чому не йде обмін? Тому що нас (Україну. - ред.) направляють на прямі переговори з "ЛНР" і "ДНР"", - сказав Арестович.