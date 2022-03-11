Арестович про обмін полоненими: Росія звикла "торгувати головами" і фейками

11:18 11 червень Київ, Україна

Росія намагається виміняти своїх полонених на неіснуючих українців, які нібито знаходяться в російському ув'язненні.

Про це Арестович заявив в ефірі одного з українських політичного шоу.

За словами Арестовича, російська сторона в ТКГ подала список з 90 осіб на обмін полоненими. Однак тільки 16 осіб з цього списку змогла встановити СБУ, а решта виявилися фейковими.
"Росія в списку на обмін подає фейкових людей. Тільки 16 людей з 90 були підтверджені СБУ з переліку, який подала РФ. Наші підтверджені всі, у них 16 підтверджені. Це довга історія, чому не йде обмін? Тому що нас (Україну. - ред.) направляють на прямі переговори з "ЛНР" і "ДНР"", - сказав Арестович.
Він додав, що Росія звикла "торгувати головами". Цьому їх навчив східний досвід - Сирія і Чечня.