Арестович про Нормандський формат 2019: Найбільше досягнення - повернення полонених і те, що гине в десять разів менше наших військових

06:54 09 грудня Київ, Україна

Основним досягненням домовленостей Нормандського формату 2019, які були підписані рівно рік тому, 9 грудня 2019 року, стало те, що за період "тиші" на Донбасі загинули в 10 разів менше бійців, ніж за такий же період минулого року, і в 5,5 раза зменшилася кількість обстрілів.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"План, в який ніхто не вірив, ці паризькі домовленості, спрацювали. Вони спрацювали приблизно 50 на 50. Але це безпрецедентний випадок під час міжнародних збройних конфліктів такого роду. І навіть багато країн, які вже мали справу з такими речами, кажуть нам, що вони спостерігають досить безпрецедентні речі", - сказав Арестович.

За його словами, одним з досягнень є і сам факт "реабілітації" Нормандського формату після приходу в Україну нової влади.

"Найбільшим досягненням є, з моєї точки зору, повернення полонених і те, що гине в десять разів менше наших військових, чотири місяці відносної, але тиші", - зазначив Арестович.

Він заявив, що за період "тиші" на Донбасі загинули в 10 разів менше бійців, ніж за такий же період минулого року, і в 5,5 раза зменшилася кількість обстрілів.



Також Арестович нагадав, що президент РФ Володимир Путін - це "головний постачальник хаосу на міжнародній арені", але він відомий тим, що в останній момент "рятує" ситуацію.

"Цей сигнал він дав під час розмови з Меркель, згідно із заявою ТАСС - це і є підстава для того, що ми можемо говорити, що рік з моменту паризьких домовленостей ми зустрічаємо зі стриманим оптимізмом. А далі, подивимося, що буде на практиці. Подивимося, чи будуть політичні радники радитися між собою", - стверджує представник українського делегації.

Варто зауважити, під час розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Путіним, зокрема, було "підтверджено намір продовжити спільну роботу в Нормандському форматі, в тому числі по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України".