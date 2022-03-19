Арестович про дислокацію гарячих точок російських військ. Відео

11:49 16 березня Київ, Україна

Наші війська за деякими напрямками провели невеликий тактичний контрнаступ, що покращило ситуацію у конкретних районах оборони. Також наші війська завдавали потужних ракетних артилерійських та авіаційних ударів по угрупованнях противника. Щонайменше сім таких ударів було за добу.