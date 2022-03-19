Арестович про дислокацію гарячих точок російських військ. Відео

Наші війська за деякими напрямками провели невеликий тактичний контрнаступ, що покращило ситуацію у конкретних районах оборони. Також наші війська завдавали потужних ракетних артилерійських та авіаційних ударів по угрупованнях противника. Щонайменше сім таких ударів було за добу.
Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
Арестович розповів, що гарячі точки не змінилися. «Основні зусилля вони (окупанти, – ред.) зберігають у зоні ООС, але вчора вони зазнали втрат у напрямку Ізюм та Миколаїв», – розповів Арестович.
Триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. В останню добу Збройним силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.
Арестович розповів, що гарячі точки не змінилися. «Основні зусилля вони (окупанти, – ред.) зберігають у зоні ООС, але вчора вони зазнали втрат у напрямку Ізюм та Миколаїв», – розповів Арестович.
Триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. В останню добу Збройним силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.
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