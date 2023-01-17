Арестович написав заяву про звільнення із ОП

17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення з Офісу Президента після реакції на його заяву про обстріл Дніпра. Він припустив, що будівля у Дніпрі могла бути зруйнована українською ППО.
Раніше Арестович, коментуючи удар росії по Дніпру, жертвами якого стали понад 40 людей, припустив, що російська ракета впала на будинок нібито через перехоплення української ППО.
Його слова одразу підхопили російські пропагандисти, видаючи їх за «офіційну позицію» України, яка «визнала свою провину» у смерті цивільних.
У зв'язку з цим Повітряним силам довелося спростовувати заяву Арестовича, пояснюючи, що по будинку вдарила гіперзвукова крилата ракета Х-22, для перехоплення якої у ЗСУ жодних засобів просто немає.
Його слова одразу підхопили російські пропагандисти, видаючи їх за «офіційну позицію» України, яка «визнала свою провину» у смерті цивільних.
У зв'язку з цим Повітряним силам довелося спростовувати заяву Арестовича, пояснюючи, що по будинку вдарила гіперзвукова крилата ракета Х-22, для перехоплення якої у ЗСУ жодних засобів просто немає.
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