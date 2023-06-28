Заарештовано заступника голови Тернопільської ОВА за хабар - САП

19:13 28 червня Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт із можливістю внесення застави одного із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого було звинувачено в отриманні хабара разом із головою облради.



Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 червня.



На підставі клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) вирішив обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави у тисячі більше із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Йому разом із головою Тернопільської облради та ще одним заступником голови звинувачення було висунуто в отриманні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.



Згідно з інформацією прокуратури, термін дії запобіжного заходу триватиме до 26 серпня.



Після ознайомлення з усіма положеннями рішення суду буде ухвалено рішення про можливість оскарження запобіжного заходу в частині розміру застави.



Спеціалізована антикорупційна прокуратура не вказує ім'я затриманого, проте, за даними ЗМІ, йдеться про першого заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Дем'янчука.