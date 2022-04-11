Арахамія: законопроєкт про легалізацію канабісу до першого читання готовий

07:05 13 липня Київ, Україна

На засіданні партії "Слуга народу", яке відбулося вчора ввечері, був повністю підготовлений до першого читання в Раді законопроєкт щодо легалізації канабісу.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.



Нардеп повідомив, що в ході обговорення звучали аргументи "за" і "проти" прийняття документа.

"В країні є безліч людей, які мають онкозахворювання у важкій формі. Багато з них, на жаль, отримують наркотичну залежність від опіатів. А канабіноїди, як кажуть експерти, не викликають таку залежність. Є знеболювальними і альтернативними. Другий хороший аргумент, що це велика експортна індустрія, медичні препарати", - поділився думкою нардеп.

У той самий час, додав він, "люди кажуть, що це наркотична речовина. Хоча в законі дуже жорстко регламентований обіг наркотиків... Тому, можливо, такі ризики не страшні".

Арахамія зазначив, що із зазначеного питання необхідні додаткові консультації з правоохоронними органами щодо ризиків.

"Але в цілому законопроєкт до першого читання готовий. Тому з великою ймовірністю я буду його підтримувати в першому читанні. Але дивитися, як між першим і другим читанням, як колектив авторів відпрацює все, щоб не дозволити вирощувати це нелегально", - резюмував глава фракції.

Нагадаємо, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій і науково-технічній діяльності" був зареєстрований у Верховній Раді 2 червня.