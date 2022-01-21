Арахамія розповів про зустріч Блінкена з депутатами

Робочий візит Ентоні Блінкена в Україну почався з зустрічі з главами парламентських фракцій.
Про що на ній йшлося, розповів глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
За словами Арахамії, держсекретар запевнив, що США є стратегічним союзником України в сфері безпеки і побудови демократичних інституцій.
Крім того, Блінкен розповів про недавній саміт G7, де питання підтримки України було основним, так само було і на зустрічі країн НАТО.
Арахамія попросив вивчити можливість закріплення цих слів в двосторонньому договорі про стратегічне військове співробітництво між Україною та США.
За словами Арахамії, держсекретар запевнив, що США є стратегічним союзником України в сфері безпеки і побудови демократичних інституцій.
Крім того, Блінкен розповів про недавній саміт G7, де питання підтримки України було основним, так само було і на зустрічі країн НАТО.
Арахамія попросив вивчити можливість закріплення цих слів в двосторонньому договорі про стратегічне військове співробітництво між Україною та США.
У свою чергу, Країна з посиланням на джерело повідомляє, що на зустрічі були присутні спікер ВР Дмитро Разумков і лідери фракцій - Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Андрій Осадчук (від Голосу) і Арахамія.
Відзначається, що Блінкен говорив хвилини три. "Сказав, що США підтримують Україну, але треба боротися з корупцією і для цього антикорупційні органи повинні бути незалежні", - повідомляє видання.
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