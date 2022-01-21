Арахамія розповів про зустріч Блінкена з депутатами

12:01 06 травень Київ, Україна

Робочий візит Ентоні Блінкена в Україну почався з зустрічі з главами парламентських фракцій.





За словами Арахамії, держсекретар запевнив, що



Крім того, Блінкен розповів про недавній саміт G7, де питання підтримки України було основним, так само було і на зустрічі країн НАТО.



Арахамія попросив вивчити можливість закріплення цих слів в двосторонньому договорі про стратегічне військове співробітництво між Україною та США. Про що на ній йшлося, розповів глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.За словами Арахамії, держсекретар запевнив, що США є стратегічним союзником України в сфері безпеки і побудови демократичних інституцій.Крім того, Блінкен розповів про недавній саміт G7, де питання підтримки України було основним, так само було і на зустрічі країн НАТО.Арахамія попросив вивчити можливість закріплення цих слів в двосторонньому договорі про стратегічне військове співробітництво між Україною та США.

"На зустрічі всі фракції висловлювали єдину позицію в питаннях безпеки. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні і призначити Крістіну Квін послом на постійній основі", - розповів нардеп, додавши, що "в цілому зустріч пройшла успішно".

У свою чергу, Країна з посиланням на джерело повідомляє, що на зустрічі були присутні спікер ВР Дмитро Разумков і лідери фракцій - Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Андрій Осадчук (від Голосу) і Арахамія.

"Спікер сказав про важливість реформ і критикував рішення про звільнення Коболєва. Порошенко наголошував на вступі в НАТО і агресії Росії. Тимошенко просила вакцину і говорила про боротьбу з бідністю, критикувала Зеленського. Бойко виступив за перемир'я як базу для Мінського процесу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Блінкен говорив хвилини три. "Сказав, що США підтримують Україну, але треба боротися з корупцією і для цього антикорупційні органи повинні бути незалежні", - повідомляє видання.