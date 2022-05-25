Арахамія розповів, які законопроєкти Рада розгляне в січні

18:40 22 грудня Київ, Україна

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час пресконференції поділився планами народних депутатів на січень 2021 року.

"Ми великі реформи відклали трохи, але хочемо в січні повернутися і таким ударним темпом це прийняти. Це амністія капіталу (так звана "податкова амністія"), це створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ", - розповів Арахамія.

Також, за його словами, планується ухвалення в другому читанні законопроєкту про локалізацію.